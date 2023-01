Jan van der Vlist pakt koppositie bij Lukkie Klos

ma 30 jan 2023, 09:38

WIJNGAARDEN • In de biljartcompetitie van Lukkie Klos in Wijngaarden is Jan van der Vlist de nieuwe koploper.

Van der Vlist verloor weliswaar met 14-12 van Piet de Wit, maar pakte toch de koppositie doordat Tineke van den Berg met 7-4 verloor van Henk Janssen. Op de derde plaats staat Jan van de Graaf die ook verloor: met 11-10 van Erik van de Graaf.