Triade kan weer wat ruimer ademhalen na zege op Nikantes

zo 22 jan 2023, 09:03

Sport Fotoseries 89 keer gelezen

GROOT-AMMERS • In de onderste regionen van de zaalcompetitie heeft Triade zich enige lucht verschaft door zaterdag met 17-9 te winnen van hekkensluiter Nikantes.

Met de wisselvalligheid die de ploeg momenteel kenmerkt is geen enkele wedstrijd gemakkelijk, realiseerden de Nieuwpoortse korfballers zich. Het was dan ook alle hens aan dek, maar toen de doelpuntenmachine van Triade begon te lopen, was er voor Nikantes geen houden meer aan.

Triade kon zich zelfs de luxe veroorloven om te wisselen, zodat de jeugd ervaring kon opdoen. De zege kwam geen moment meer in gevaar.