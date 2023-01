Roofvis Cup hsv Groot-Ammers en hsv De Graafstroom

zo 22 jan 2023, 06:34

Sport 110 keer gelezen

BRANDWIJK/GROOT-AMMERS • Hsv Groot-Ammers en hsv De Graafstroom houden zaterdag 4 februari hun jaarlijkse wedstrijd om de Roofvis Cup.

Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro en er wordt om 12:30 uur verzameld bij café Boerenklaas in Brandwijk. Er wordt, in Alblasserwaardse wateren, gevist van 13:00 tot 16:30 uur. De hoofdprijs is een bedrag van 100 euro.

Aanmelden kan telefonisch bij Arie de Kock (06-53414533) of via e-mail: vissen@hsvdegraafstroom.nl.