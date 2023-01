Waarddammers ruim onderuit tegen koploper

ma 16 jan 2023, 08:47

SCHIEDAM/REGIO • De Waarddammers heeft in de ereklasse zoals verwacht een ruimte nederlaag geleden tegen koploper Van Stigt Thans: 16-4.

Persoonlijk succes was er voor Rik Verboon, Anton Kosior en Wim Kalis.

Rik Verboon poetste Frits Luteijn van het bord in een indrukwekkende stijl. De Schiedammer had geen antwoord op de druk die Verboon hem oplegde. Anton Kosior behaalde een remise tegen veelvoudig Nederlands kampioen Rob Clerc. Wim Kalis en Ron Heusdens hielden elkaar prima in evenwicht.

De Alblasserwaardse dammers zijn na acht ronden nog puntloos en staan onderaan. De laatste drie ronden zijn van groot belang om degradatie nog te kunnen ontlopen, want dan spelen ze tegen hun concurrenten.