Triade kan tegen Trekvogels niet verrassen

ma 16 jan 2023, 06:32

Sport 79 keer gelezen

NIEUWPOORT • Triade heeft de uitwedstrijd tegen Trekvogels met 20-12 verloren en kon na de korte ‘winterstop’ dus niet verrassen. De Nieuwpoortse korfballers staan na vier nederlagen op rij in de zaalcompetitie op de gedeelde laatste plaats en gaan zich nu opmaken voor het belangrijke duel tegen concurrent Nikantes.

De fysiek sterkere thuisploeg was beter maar had aanvankelijk moeite met het vinden van de korf, waardoor Triade in de wedstrijd bleef: 8-6 bij rust.

De wedstrijd kreeg in de tweede helft zelfs een verrassende wending toen de veerkrachtige groenwitten op voorsprong kwamen. Dit duurde echter slechts kort. Trekvogels speelde een ijzersterke eindfase en trok de winst alsnog gedecideerd naar zich toe.