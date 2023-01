• Thijs Wemmers kort voor de start van het NK-veldrijden in Zaltbommel.

Thijs Wemmers twaalfde op NK-veldrijden

ZALTBOMMEL/REGIO • Jan van Arckel-junior Thijs Wemmers uit Bleskensgraaf is zondag twaalfde geworden op het NK-veldrijden in Zaltbommel.

Door de hevige regenval was er in de uiterwaarden van de Waal sprake van een loodzwaar, modderig parcours. Bram Janssen (Lexmond) kwam als 35e over de meet.

Zaterdag reden de nieuwelingen. Hardinxvelder Rick Versloot zorgde met een bronzen medaille voor succes voor Jan van Arckel.