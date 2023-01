Wintercompetitie Jan van Arckel: zware strijd met verrassende uitslagen in Groot-Ammers

ma 9 jan 2023, 09:22

Sport 260 keer gelezen

GROOT-AMMERS • De wintercompetitiewedstrijd van RC Jan van Arckel voor cyclocrossers en MTB’ers is zaterdag in Groot-Ammers gewonnen door Ruben Nederveen (A-categorie) en Manoah de Groot (B-categorie).

Achter de dijk bij de haven was een parcours uitgezet met lange rechte stroken langs de zomerdijk. Het zag er ogenschijnlijk snel uit, maar de schijn bedroog. De deelnemers spraken van de zwaarste wedstrijd in de wintercompetitie tot nu toe. De regen had de ondergrond nat en klef gemaakt en dat gaf een zuigen effect op de banden. Bij het draaien en keren tegen de schuinte van de dijk ging menig renner onderuit. Het zorgde voor een spannende strijd met verrassende uitslagen.

A-klasse – licentiehouders (25 deelnemers): Vanaf de start meldden de kanshebbers zich meteen van voren. Ruben Nederveen bepaalde het tempo, gevolgd door Joas Houweling, Mika Bouman en Tim van Lopik. Jens van den Dool, Luuk Viveen, Jamie den Dikken en Jelmer Bassa boden moedig tegenstand en ook Christiaan van Rees wilde zich in z ‘n eigen woonplaats graag in de kijker rijden. Na een weekje griep eindigde hij op de achtste plaats.

Al snel werd duidelijk dat Ruben Nederveen de sterkste was. Onbedreigd reed hij naar winst met ruim een minuut voorsprong. Lichtgewicht Mika Bouman ging soepel over het zware parcours en wist de strijd om de tweede plaats met Jens van den Dool in zijn voordeel te beslissen. Tim van Lopik komt met zijn vierde plaats steeds dichter bij het podium, Jamie den Dikken had een goede dag en Joas Houweling eindigde netjes als zesde. Wim de Bruin is op trainingskamp in Spanje en verliest voorlopig de leiding in het klassement aan Ruben Nederveen.

Uitslag A-klasse: 1. Ruben Nederveen (Hardinxveld) 2. Mika Bouman (Rijswijk) 3. Jens van den Dool (Hoogblokland) 4. Tim van Lopik (Gorinchem( 5. Jamie den Dikken (Hardinxveld).

Klassement A-klasse: 1. Ruben Nederveen 2. Tim van Lopik 3. Jens van den Dool 4. Joas Houweling (Gorinchem) 5. Luuk Viveen (Woudrichem).

B-klasse (Recreanten) – 56 deelnemers: Bij de recreanten zagen we een prachtige strijd tussen de klassementsleiders Pieter van der Sluijs, Nijs den Besten en Manoah de Groot. Ze gaven elkaar geen centimeter ruimte en wisselden regelmatig van koppositie. Van der Sluijs belandde zelfs in de sloot, maar was weer snel terug bij de koplopers.

Opvallend was het goede rijden van de jonge Martijn Bos, die langzaam maar zeker oprukte naar de vierde plaats ten koste van de ervaren Gijs van Lith. De koplopers hielden het spannend, maar uiteindelijk meldde Manoah de Groot zich als eerste aan de finish. Pieter van der Sluijs moest tot het uiterste gaan om Nijs den Besten in de sprint te verslaan.

Uitslag B-klasse: 1. Manoah de Groot (Molenaarsgraaf) 2. Pieter van der Sluijs (Werkendam) 3. Nijs den Besten (Molenaarsgraaf) 4. Martijn Bos (Giessenburg) 5. Gijs van Lith (Gorinchem).

Klassement B-klasse: 1. Pieter van der Sluijs 2. Nijs den Besten 3. Manoah de Groot 4. Frans Kleijn (Nieuw-Lekkerland) 5. Gerben van Stigt (Giessen).

B-Masters (Recreanten +45 jr) – 63 deelnemers: Na vier achtereenvolgende overwinningen moest André Huijzer deze keer genoegen nemen met de vijfde plaats. Op de zware ondergrond voelde Rien van der Dussen zich duidelijk beter thuis. Hij nam van start af aan de leiding en won met grote voorsprong. Pieter Wonink werd tweede en Bert Pesselse is na een blessure weer helemaal terug met een mooie derde plaats. Jaco de Zeeuw handhaafde zich als vierde vóór André Huijzer.

Uitslag B-Masters: 1. Rien van der Dussen (Arkel) 2. Pieter Wonink (Hoornaar) 3. Bert Pesselse (Giessenburg) 4. Jaco de Zeeuw (Giessenburg) 5. André Huijzer (Hardinxveld).

Klassement B-Masters: 1. André Huijzer 2. Rien van der Dussen 3. Pieter Wonink 4. Jaco de Zeeuw 5. John Mostert (Giessenburg).

C-klasse (Dames) – 14 deelnemers: In eerste instantie nam Britt van Stigt het initiatief, maar Marieke van Leerdam gaf haar niet veel ruimte. De dames met meer power waren in het voordeel. Van Stigt werd voorbij gereden door Marieke van Leerdam en Riikka Vreeswijk-Kelja stoomde door naar de tweede plaats.

Uitslag C-Dames: 1. Marieke van Leerdam (Arkel) 2. Riikka Vreeswijk-Kelja (Gorinchem) 3. Britt van Stigt (Giessen).

Klassement C-Dames: 1. Britt van Stigt 2. Marieke van Leerdam 3. Noa Stolk (Nieuwendijk).

D-klasse (jeugd 13/14 jr) - 20 deelnemers: Een wisselend gevecht tussen Darian Groeneveld en Andreas van de Streek. Andreas was deze keer de sterkste en reed naar zijn tweede overwinning op rij. Bij de meisjes reed Isis Versluis onbedreigd naar de overwinning.

Uitslag Jongens: 1. Andreas van de Streek (Ottoland) 2. Darian Groeneveld (Rijswijk) 3. Jurgen den Harder (Maassluis).

Uitslag meisjes: 1. Isis Versluis (Meerkerk) 2. Rosalie van Bruggen (Ridderkerk) 3. Annerie van der Sluijs (Werkendam).

Klassement jongens: 1. Darian Groeneveld 2. Andreas van de Streek 3. Luuk vd Biggelaar (Tilburg).

Klassement meisjes: 1. Rosalie van Bruggen 2. Annerie van der Sluijs 3. Jolien Korf (Leewrdam).

E-klasse (jeugd 11/12 jr): - 14 deelnemers: Geen verrassing met Erik Bikker als winnaar. Max van Kolfschoten mocht als derde op het podium plaatsnemen. Bij de meisjes won Mila Prins vóór Imke van Houwelingen.

Uitslag Jongens: 1. Erik Bikker (Rotterdam) 2. Xavier van Geldrop (Rotterdam) 3. Max van Kolfschoten (Giessenburg).

Uitslag meisjes: 1. Mila Prins (Hank) 2. Imke van Houwelingen (Hardinxveld) 3. Agnes Koorevaar (Ottoland).

Klassement jongens: 1. Erik Bikker 2. Xavier van Geldrop 3. Max van Kolfschoten.

Klassement meisjes: 1. Imke van Houwelingen 2. Mila Prins 3. Agnes Koorevaar.

F-klasse (jeugd 9/10 jr): - 18 deelnemers: Sem Knip eindigde voor de eerste keer op het podium en stond meteen op de bovenste trede. Jaylani van der Wiel en Willem van Wijngaarden mochten hem vergezellen op plaats twee en drie. Marit Elgersma won bij de meisjes en was zelfs sneller dan de jongens.

Uitslag Jongens: 1. Sem Knip (Alblasserdam) 2. Jaylani v.d. Wiel (Hardinxveld) 3. Willem van Wijngaarden (Giessenburg).

Uitslag meisjes: 1. Marit Elgersma (Waspik) 2. Nikita Verhoeven (Kaatsheuvel) 3. Zoë van Waardenburg (Rhoon).

Klassement jongens: 1. Willem van Wijngaarden 2. Zeb Mesker (Meerkerk) 3. Senna de Nooyer (Oosterhout).

Klassement meisjes: 1. Marit Elgersma 2. Nikita Verhoeven 3. Zoë van Waardenburg.

G-klasse (jeugd 6/8 jr): - 29 deelnemers: Sven Mastenbroek ging weer eens op herhaling en boekte zijn zesde overwinning. Bij de meisjes won Keet de Ruijter.

Uitslag Jongens: 1. Sven Mastenbroek (Rijswijk/NB) 2. Jelte van der Leer (Dongen) 3. Jitse Flach (Dordrecht).

Uitslag meisjes: 1. Keet de Ruijter (Hardinxveld) 2. Charlotte v.d. Graaf (Groot-Ammers) 3. Anna Knip (Alblasserdam).

Klassement jongens: 1. Sven Mastenbroek 2. Jelte van der Leer 3. Otto Rongen (Tilburg).

Klassement meisjes: 1. Charlotte v.d. Graaf 2. Anna Knip 3. Bregje van Doesburg (Giessenburg).

De volgende wedstrijd is op zaterdag 21 januari rondom de Slingelandse Plassen in Goudriaan.

Volledige uitslagen en klassementen: www.janvanarckel.nl