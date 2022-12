Sliedrecht Sport speelt vrijdagavond om Super Cup

SLIEDRECHT • Vrijdagavond 23 december vanaf 20:00 uur staat de strijd om de eerste hoofdprijs van het seizoen bij de vrouwen op het programma. Landskampioen en bekerwinnaar Sliedrecht Sport neemt het in eigen huis op tegen de verliezend bekerfinalist van vorig seizoen: VV Utrecht. De entree is gratis, maar: vol = vol.



Traditioneel vormt het duel om de Supercup altijd de opening van de Eredivisie-competitie, maar die kon dit seizoen niet plaatsvinden vanwege het WK Volleybal voor vrouwen in Nederland.



Vandaar dat de wedstrijd verplaatst is naar vrijdagavond 23 december in De Basis. Het is voor Sliedrecht Sport, dat met nieuwe aanwinst en international Laura de Zwart zal aantreden op het midden, de kans om de zesde Supercup op rij te winnen; en de zevende in het bestaan van de club.



Afgelopen zaterdag vond overigens precies dezelfde wedstrijd plaats, maar dan in de reguliere competitie van de Eredivisie. Toen won Sliedrecht met 3-1 van de Utrechtsen.