SNA pakt twee punten

ma 19 dec 2022, 10:00

Sport

BLESKENSGRAAF • Hekkensluiter SNA sloot de eerste seizoenshelft met een 2-3 nederlaag tegen RVC/Libanon 2. Er had zelfs meer ingezeten voor de Bleskensgraafse volleybalsters, die twee matchpoints onbenut lieten.

Na een slappe start (19-25) knokten de Bleskensgraafse volleybalsters zich via 25-23 en 26-24 naar een comfortabele uitgangspositie. In de vierde set had SNA de winst zelfs voor het grijpen, maar de Rotterdamse opponent werkte twee matchpoints weg, om vervolgens zelf toe te slaan (24-26).

Daarmee was de koek voor SNA op: 9-15 in de vijfde set.