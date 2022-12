Triade weer met lege handen

ma 19 dec 2022

GROOT-AMMERS • Triade heeft zaterdag de derde nederlaag op rij geleden in de zaalcompetitie. Van koploper Thor werd met 15-13 verloren.

Het gevolg is dat de Nieuwpoortse korfballers naar de voorlaatste plaats zijn gezakt en na de jaarwisseling vol aan de bak moeten om de noodzakelijke kentering te bewerkstelligen.

Bij rust was de stand nog gelijk (7-7). Thor domineerde echter wel. Het bleef niettemin lang spannend in De Reiger. Triade streed voor wat het waard was, maar het was net niet genoeg.

Topscorer aan de kant van de groenwitten was aanvoerder Menno den Hartog met acht goals.