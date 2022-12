Nick Klijn trotseert gladheid als beste

HOORNAAR • Ondanks dat de schaatsliefhebbers de voorkeur gaven aan het natuurijs, verschenen er zaterdag in Hoornaar toch nog 244 renners aan de start van de Jan van Arckel-wintercompetitie.

Het was eindelijk weer eens een wedstrijd in echt winterse sferen. De verraderlijke gladheid vroeg om verhoogde attentie van de mountainbikers en cyclocrossers. Het parcours rondom natuurbad De Donk was als vanouds uitdagend.

A-klasse (licentiehouders) – 28 deelnemers: Ruben Nederveen had een snelle start, maar al snel kwam Nick Klijn uit de tweede lijn opzetten en ging vooraan het tempo bepalen. Joas Houweling, Bart van den Berg en Mika Bouman hadden met pech te kampen en waren uitgeschakeld voor de ereprijzen.

Vooraan ontstond een mooie strijd tussen drie kanshebbers: Nick Klijn, Ruben Nederveen en Wim de Bruin, op korte afstand gevolgd door Tim van Lopik en Jens van den Dool. Nick Klijn handhaafde zich van voren, maar Wim de Bruin en Ruben Nederveen gingen tot het uiterste voor de tweede plaats. Diesel Wim de Bruin had de hele ochtend op de Giessen geschaatst om zich warm te rijden en dat loonde.

Uitslag A-klasse: 1. Nick Klijn (Leerdam); 2. Wim de Bruin (Hardinxveld); 3. Ruben Nederveen (Hardinxveld); 4. Jens van den Dool (Hoogblokland); 5. Tim van Lopik (Gorinchem).

Klassement A-klasse: 1. Wim de Bruin, 2. Ruben Nederveen, 3. Tim van Lopik, 4. Jens van den Dool, 5. Joas Houweling (Gorinchem).

B-klasse (Recreanten) – 58 deelnemers: Nijs den Besten ging als een haas van start, maar ging tussen de linten te kort door de bocht, raakte een paaltje en gleed onderuit. Er ontstond een mooie strijd tussen Frans Kleijn, Gerben van Stigt, Manoah de Groot en Gijs van Lith. Ook Patrick Blom, Ruben Heikoop en Jurjen den Besten bleven nog aandringen.

Het was glijden en glibberen op de gladde ondergrond en het bleef spannend tot het laatste moment. Gerben van Stigt was de gelukkigste en ging juichend over de finish. Frans Kleijn behield de tweede plaats en Manoah de Groot werd in de slotfase nog voorbij gereden door de verrassende Bart van Noorloos.

Pieter van der Sluijs was minder gelukkig met een achtste plaats, maar behoudt wel de leiding in het klassement.

Uitslag B-klasse: 1. Gerben van Stigt (Giessen); 2. Frans Kleijn (Nieuw-Lekkerland); 3. Bart van Noorloos (Werkendam); 4. Manoah de Groot (Molenaarsgraaf); 5. Patrick Blom (Nieuwpoort).

Klassement B-klasse: 1. Pieter van der Sluijs (Werkendam); 2. Nijs den Besten (Molenaarsgraaf); 3. Manoah de Groot; 4. Frans Kleijn; 5. Gerben van Stigt.

B-Masters (Recreanten +45 jr) – 65 deelnemers: Ard Rietveld nam in de eerste ronde de leiding met André Huijzer, Rien van der Dussen, Ron Timmer en John Mostert in zijn wiel. Thuisrijder Pieter Wonink gleed onderuit, kon zijn weg vervolgen, maar kwam niet meer in aanmerking voor het podium.

De drie favorieten Huijzer, Van der Dussen en Timmer maakten er tot het einde een spannende strijd van. Ron Timmer is weer helemaal terug en probeerde alles om weg te komen, maar uiteindelijk was André Huijzer toch weer de snelste op dit gladde parcours en is hij de nieuwe leider in het klassement.

Uitslag BM-klasse: 1. André Huijzer (Hardinxveld); 2. Rien van der Dussen (Arkel); 3. Ron Timmer (Schelluinen); 4. Martin Timmer ( Hoornaar); 5. John Mostert (Giessenburg).

Klassement BM-klasse: 1. André Huijzer; 2. Rien van der Dussen; 3. Pieter Wonink (Hoornaar); 4. Ard Rietveld (Gorinchem); 5. Jaco de Zeeuw (Giessenburg).

C-klasse (Dames) – 13 deelnemers: Bij de dames een verrassende uitslag. Niet iedereen voelde zich prettig op het lastige parcours. Dieke van Wilgen had met pech te kampen en Britt van Stigt was na enkele schuivers heel voorzichtig geworden. Noa Stolk had weinig problemen en reed naar haar eerste overwinning in de competitie. Dieke van Wilgen toonde voldoende kwaliteit om de tweede plaats vast te houden en Jiska Verspuij koerste naar een keurige derde plaats.

Uitslag C-Dames: 1. Noa Stolk (Nieuwendijk); 2. Dieke van Wilgen (Arkel); 3. Jiska Verspuij (Noordeloos).

Klassement C-Dames: 1. Dieke van Wilgen; 2. Britt van Stigt (Giessen); 3. Marieke van Leerdam (Arkel).

D-klasse (Jeugd 13/14 jr)

Uitslag Jongens: 1. Andreas van de Streek (Ottoland) 2. Luuk v.d. Biggelaar (Tilburg) 3. Xander van Waardenburg (Rhoon).

Uitslag Meisjes: 1. Isis Versluis (Meerkerk) 2. Rosalie van Bruggen (Ridderkerk) 3. Annerie van der Sluijs (Werkendam)

Klassement D-klasse Jongens: 1. Darian Groeneveld (Rijswijk) 2. Andreas van de Streek, 3. Luuk vd Biggelaar.

Klassement D-klasse Meisjes: 1. Rosalie van Bruggen, 2. Jolien Korf (Leerdam) 3. Annerie van der Sluijs.

E-klasse (Jeugd 11/12 jr)

Uitslag Jongens: 1. Stan Zeelenberg (’s-Gravendeel) 2. Max van Kolfschoten (Giessenburg) 3. Niek Wolthuis (Hank).

Uitslag Meisjes: 1. Imke van Houwelingen(Hardinxveld) 2. Mila Prins (Hank) 3. Lauren van der Hamsvoord (Oosterhout).

Klassement E-klasse Jongens: 1. Erik Bikker (Rotterdam) 2. Stan Zeelenberg, 3. Max van Kolfschoten.

Klassement E-klasse Meisjes: 1. Imke van Houwelingen, 2. Mila Prins, 3. Lauren van der Hamsvoord.

F-klasse (Jeugd 9/10 jr)

Uitslag Jongens: 1. Willem van Wijngaarden (Giessenburg) 2. Senna de Nooyer (Oosterhout) 3. Zeb Mesker (Meerkerk).

Uitslag Meisjes: 1. Marit Elgersma (Waspik) 2. Nikita Verhoeven (Kaatsheuvel) 3. Zoë van Waardenburg (Rhoon).

Klassement F-klasse Jongens: 1. Willem van Wijngaarden, 2. Zeb Mesker, 3. Senna de Nooyer.

Klassement F-klasse Meisjes: 1. Nikita Verhoeven, 2. Marit Elgersma, 3. Zoë van Waardenburg.

G-klasse (Jeugd 6/8 jr)

Uitslag Jongens: 1. Sven Mastenbroek (Rijswijk/NB) 2. Otto Rongen (Tilburg) 3. Jelte van der Leer (Dongen).

Uitslag Meisjes: 1. Charlotte van de Graaf(Groot-Ammers) 2. Keet de Ruijter (Hardinxveld) 3. Anna Knip (Alblasserdam).

Klassement G-klasse Jongens: 1. Sven Mastenbroek, 2. Jelte van der Leer, 3. Otto Rongen.

Klassement G-klasse Meisjes: 1. Charlotte van de Graaf, 2. Anna Knip, 3. Feline Lagendijk (Giessenburg).

De volgende wedstrijd is zaterdag 7 januari in Groot-Ammers.

