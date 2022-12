Groot-Ammerse volleybalster Laura de Zwart sluit per direct aan bij Sliedrecht Sport

SLIEDRECHT/GROOT-AMMERS • Laura de Zwart treedt per direct toe tot de selectie van landskampioen Sliedrecht Sport. De international uit Greoot-Ammers maakt haar rentree in het volleybal na hersteld te zijn van kanker. Zij komt binnen het team als aanvulling op het midden, vanwege de langdurige blessure van Pascalle Cnossen.



De in 1999 geboren De Zwart groeide op in Groot-Ammers en speelde jarenlang bij de lokale volleybaltrots VC WIK. Na twee seizoenen Talentteam en een seizoen Eurosped Twente, stapte ze in seizoen 2019-2020 over naar de Duitse competitie. Daarin kwam ze uit voor Dresdner SC 1898 en VfB Suhl Lotto Thüringen (twee seizoenen). Aan het begin van het huidige seizoen maakte ze een transfer naar Rote Raben Vilsbiburg. Ze kwam echter niet in actie met dit team in de Bundesliga, vanwege haar ziekte.



Hoog niveau

“Ik ben bij Sliedrecht Sport met open armen ontvangen en ik ben blij dat ik na een lastige periode weer op het veld mag staan”, licht Laura de Zwart toe. “Ik hoop iets bij te kunnen dragen aan dit team en deze club.”



“Laura traint al enige weken met ons mee en laat zien dat ze een hoog niveau meebrengt, net als behoorlijk veel ervaring ondanks haar jonge leeftijd”, voegt trainer-coach Elroy Bezemer toe.



De 1,98 meter lange middenblokkeerder speelde in het verleden voor Jong Oranje en maakte ook deel uit van de longlist voor Oranje voor het WK 2022.