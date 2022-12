Geslaagd Waterlinie-tafeltennistoernooi bij Ta-La-Ni in Nieuwpoort

ma 12 dec 2022, 20:36

Sport 246 keer gelezen

NIEUWPOORT • In de afgelopen week heeft Ta-La-Ni ter gelegenheid van 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie een tafeltennistoernooi georganiseerd voor regionale verenigingen.

Omdat Ta-La-Ni gehuisvest is in Sportcomplex Poortzicht aan de Waterlinie 1 in Nieuwpoort, één van de vestingsteden van de Oude Hollandse Waterlinie, werd het Waterlinie-tafeltennistoernooi georganiseerd voor tafeltennisverenigingen uit de regio.

De animo was goed, de wedstrijden zijn in vijf poules op acht tafels gespeeld. Na afloop ontving iedere deelnemer een attentie gerelateerd aan het thema en voor de poulewinnaars was er een waterlinie-verrassingspakketje.

De poulewinnaars in willekeurige volgorde waren: René Vermeer (MTTV), Rick Ouwerkerk (Ta-La-Ni), Hugo Baas (Nileta), René Roest (Ta-La-Ni), Eef Schouten (TTV Papendrecht).