Klipperstars herpakt zich met nipte overwinning op Blauw-Wit

ma 12 dec 2022, 13:17

Sport 146 keer gelezen

NIEUW-LEKKERLAND • Na drie nederlagen op rij heeft Klipperstars zich zaterdag weten te herpakken tegen Blauw-Wit. De Nieuw-Lekkerlandse basketballers zegevierden in eigen huis nipt met 59-56.

Dankzij een sterk tweede kwart leidden Klipperstars bij rust tamelijk riant: 43-28. In het derde kwart ging het echter, niet voor het eerst dit seizoen, fout. Blauw-Wit kwam terug tot 48-47 en bij de thuisploeg sloeg de twijfel toe.

In het laatste kwart hadden de bezoekers een verlenging voor het grijpen, maar zover kwam het niet. Klipperstars kwam met de schrik vrij en gooide de wedstrijd in het slot, maar had dat al veel eerder moeten doen.

Topscorers Klipperstars: Sem Janse 16 punten, Ricardo ’t Hoen 10 punten.

Komend weekend speelt Klipperstars uit tegen koploper Rotterdam Basketball.