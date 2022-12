Mees Bassa achtste in Ahoy

ma 12 dec 2022, 06:03

ROTTERDAM/GOUDRIAAN • Jan van Arckel-nieuweling Mees Bassa mocht zaterdag meedoen aan het nieuwelingenprogramma van de Wooning Zesdaagse in Ahoy Rotterdam.

De Goudrianer reed op de baan drie onderdelen: scratch, temporace en puntenkoers. In het klassement eindigde Mees als achtste, onder meer nadat hij samen met twee andere renners het peloton op een ronde had gezet in de puntenkoers.