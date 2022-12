Max van Kolfschoten 9e in Hapert

ma 12 dec 2022

Sport 181 keer gelezen

HAPERT/REGIO • Jan van Arckel-jeugdrenner Max van Kolfschoten uit Giessenburg is zondag in zijn leeftijdscategorie negende (zevende jongen) geworden in de veldrit van Hapert.

Zijn dorpsgenoot Willem van Wijngaarden klasseerde zich in categorie 4 als vijftiende (negende jongen).

Isis Versluis moest na een goede start wat plaatsen prijsgeven. De Meerkerkse eindigde als vijftiende (vierde meisje) in categorie 6.