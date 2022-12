SNA verrast Vollido

ma 12 dec 2022, 06:49

BLESKENSGRAAF • Hekkensluiter SNA verraste tegen het twee plaatsen hoger op de ranglijst staande Vollido. Het werd 3-1 voor de Bleskensgraafse volleybalsters.

De eerste set ging nog verloren (22-25), maar via 25-21 en 25-19 kwam SNA op voorsprong. In de vierde set liep het goed af. De thuisclub leek een grote voorsprong alsnog weg te geven, maar was net op tijd weer bij de les (26-24).