Winst en verlies SC Giessen en Linge

vr 9 dec 2022, 11:11

GIESSENBURG • Het bekerteam van SC Giessen en Linge won met 3-1 van Zeist. De winstpartijen kwamen op naam van Eddy Korevaar, Jaco Vonk en Henk Boot.

In de externe competitie werd met 5-3 verloren van Bergen op Zoom. Bij de Giessenburgse schakers zorgden Henk Boot, Jaco Vonk (beiden winst), Eddy Korevaar en Tim Schakel (beiden remise) voor de punten.

Topper Boot-Vonk onbeslist

In de onderlinge competitie stond de topper tussen Boot en Vonk op het programma. Het werd de langste partij van de avond. In een ingewikkelde stelling had Boot een plusje, maar kwam Vonk met de nodige dreiging terug. Beiden vluchtten uiteindelijk in remise via herhaling van zetten. ‘Beter een half ei dan een lege dop’, luidde het devies, waarmee Vonk het meest tevreden zal zijn geweest.