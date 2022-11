Verrassende nederlaag Jan van der Vlist

WIJNGAARDEN • In de biljartcompetitie van De Lukkie Klos verloor koploper Jan van der Vlist verrassend met 9-6 van de goed spelende Henk Janssen.

Runner-up Jan van de Graaf won met 11-8 van Meindert Bouman en bracht de spanning in de top van het klassement weer terug; het verschil bedraagt nu nog zeven punten.

Karin van den Berg was uitstekend op dreef en zegevierde in een mooie partij met 13-6 over Aart Booij.