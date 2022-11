Triade flitsend uit startblokken

ma 28 nov 2022, 06:56

ROTTERDAM • Triade is flitsend aan de zaalcompetitie begonnen. In Rotterdam wonnen de Nieuwpoortse korfballers met 16-28 van Sperwers.

Triade drukte het gaspedaal flink in en had de rust bij rust al in the pocket. De groenwitten kregen veel ruimte en gingen daar goed mee.

Aandachtspunt was wel het grote aantal tegentreffers.

Doelpuntenmakers Triade: Menno den Hartog 9x, Marloes de Zeeuw 7x, Bo Vierhoven 4x, Jordy Markus 2x, Job Brokking 2x, Geke Maat 1x, Amy van Driel 1x, Twan Verhaar 1x en Femke Verhaar 1x.