VC WIK hekkensluiter na nederlaag tegen Roosendaal

ma 28 nov 2022, 08:17

Sport Fotoseries 130 keer gelezen

GROOT-AMMERS • De vrouwenhoofdmacht van VC WIK heeft het zwaar in de tweede divisie en is na de 3-1 nederlaag tegen Roosendaal (gedeeld) hekkensluiter.

De Groot-Ammerse volleybalsters liepen in de eerste twee sets, ondanks een sterke eindfase in deel één, achter de feiten aan: 22-25, 16-25.

In de spannende derde set werd via 27-25 de rug gerecht. Deze lijn kon in de vierde set niet worden doorgetrokken. De runner-up uit Roosendaal maakte het met 19-25 gedecideerd af.