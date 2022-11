Volley Meerkerk’95 is koppositie kwijt

ma 28 nov 2022, 08:08

MEERKERK • De mannenhoofdmacht van Volley Meerkerk’95 heeft de topper tegen VC WIK 4 met 3-1 verloren.

De Groot-Ammerse volleyballers hebben door deze overwinning de koppositie in de promotieklasse van de Meerkerkers overgenomen.

Na twee sets was de stand nog in evenwicht. Daarna was het over en uit voor de geelzwarten, die moesten berusten in een 3-1 nederlaag.