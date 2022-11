Wim de Bruin wint weer en neemt leiding over in wintercompetitie

ma 28 nov 2022, 08:02

Sport Fotoseries 273 keer gelezen

NIEUWPOORT • In de wintercompetitie voor mountainbikers en veldrijders won Wim de Bruin zaterdag in Nieuwpoort zijn derde wedstrijd op rij. De Hardinxvelder heeft nu ook de leiding in het algemeen klassement.

De wallen, een strandpassage en het dalletje zorgden voor een spectaculair parcours, dat door de regen van de dagen ervoor extra zwaar was geworden. De renners doken soms tot de as van hun fiets het water in.

Met Joas Houweling, Tim van Lopik, Wim de Bruin, Bart van den Berg en Ruben Nederveen op de eerste startrij leek het patroon van de competitie in de A-klasse te worden voortgezet. Maar deze keer liep het echter net even anders, want Jens van den Dool werkte zich heel snel naar voren en vanuit de achterhoede kwam nieuwkomer Antonie van Noppen sterk opzetten. Zo ontstond een kopgroep van vijf man met Wim de Bruin, de sterk rijdende 16-jarige Joas Houweling, Ruben Nederveen, Jens van den Dool en Antonie van Noppen. Op het zware parcours maakte Wim de Bruin zich los van de groep en leek onbedreigd te gaan winnen. Van Noppen maakte het nog spannend en kwam tegen het einde nog heel dicht bij. Wim de Bruin won voor de derde keer op rij en staat stevig aan de leiding.

Uitslag A-klasse: 1. Wim de Bruin (Hardinxveld) 2. Antonie van Noppen (Ridderkerk) 3. Joas Houweling (Gorinchem) 4. Jens van den Dool (Hoogblokland) 5. Ruben Nederveen (Hardinxveld).

Klassement A-klasse: 1. Wim de Bruin 2. Ruben Nederveen 3. Joas Houweling 4. Bart van den Berg (Wijngaarden) 5. Tim van Lopik (Gorinchem).

B-klasse (Recreanten) – 60 deelnemers: Pieter van der Sluis had ook in Nieuwpoort weinig tegenstand te duchten. Voor de derde keer op rij reed hij onbedreigd naar de overwinning. Klassementsleider Nijs den Besten moest na een goede start in de achtervolging en moest genoegen nemen met de vierde plaats. Zijn plaatsgenoot Manoah de Groot reed naar een mooie tweede plaats, vóór Gijs van Lit.

Uitslag B-klasse: 1. Pieter van der Sluijs (Werkendam) 2. Manoah de Groot (Molenaarsgraaf) 3. Gijs van Lit (Gorinchem) 4. Nijs den Besten (Molenaarsgraaf) 5. Aart Burggraaf (Groot-Ammers).

Klassement B-klasse: 1. Pieter van der Sluijs 2. Nijs den Besten 3. Manoah de Groot 4. Ruben Heikoop (Leerbroek) 5. Gerben van Stigt (Giessen).

B-Masters (Recreanten +45 jr) – 81 deelnemers: Evenals de B-klasse hebben ook de Masters te maken met een tegenstander waar ze geen vat op hebben. André Huijzer snelde voor de derde keer op rij onbedreigd naar de overwinning. De strijd om de resterende podiumplaatsen ging tussen de kemphanen Rien van der Dussen en Pieter Wonink, met laatstgenoemde deze keer als gelukkige tweede. Opvallend was de vierde plaats van Ron Timmer die langzaam naar boven kruipt in het klassement.

Uitslag B-Masters: 1. André Huijzer (Hardinxveld) 2. Pieter Wonink (Hoornaar) 3. Rien van der Dussen (Arkel) 4. Ron Timmer (Schelluinen) 5. Jaap de Bruijn (Noordeloos).

Klassement B-Masters: 1. André Huijzer 2. Rien van der Dussen 3. Pieter Wonink 4. Ard Roetveld (Gorunchem) 5. Jaco de Zeeuw (Giessenburg).

C-klasse (Dames) - 20 deelnemers: Dieke van Wilgen bevestigde met haar vierde overwinning op rij dat ze in het huidige veld de beste is. Zo de vlag er nu bij hangt, rijdt de rest bij voorbaat voor de tweede plaats. En die tweede plaats werd ook nu al weer voor de derde keer ingepikt door de jonge Britt van Stigt. De ervaren Riikka Vreeswijk-Kelja mocht als derde op het podium plaats nemen.

Uitslag C-Dames: 1. Dieke van Wilgen (Arkel) 2. Britt van Stigt (Giessen) 3. Riikka Vreeswijk-Kelja (Gorinchem).

Klassement C-Dames: 1. Dieke van Wilgen 2. Britt van Stigt 3. Marieke van Leerdam (Arkel).

D-klasse (Jeugd 13/14 jr) – 22 deelnemers: Darian Groeneveld mag Dieke van Wilgen een hand geven. Net als Dieke heeft ook Darian vier keer achtereen gewonnen. Dat wil niet zeggen dat het deze keer gemakkelijk ging. Andreas van de Streek en Joachim Luijendijk boden tot in de laatste ronde sterke tegenstand, maar uiteindelijk was Darian opnieuw de sterkste en de slimste.

Bij de meisjes won Rosalie van Bruggen.

Uitslag D-klasse jongens: 1. Darian Groeneveld (Rijswijk) 2. Andreas van de Streek (Ottoland) 3. Joachim Luijendijk (Heerjansdam).

Uitslag D-klasse meisjes: 1. Rosalie van Bruggen (Ridderkerk) 2. Feline Steijn (Naaldwijk) 3. Annemarie van der Sluijs (Werkendam).

Klassement D-klasse jongens: 1. Darian Groeneveld 2. Andreas van de Streek 3.Maurice Verhoevern (Kaatsheuvel).

Klassement D-klasse meisjes: 1. Rosalie van Bruggen 2. Jolien Korf (Leerdam) 3. Annemarie van der Sluijs.

E-klasse (Jeugd 11/12 jr) – 20 deelnemers: Een mooie overwinning voor Max van Kolfschoten die op dit zware parcours de sterkste was. Nederlands kampioen Erik Bikker kwam als lichtgewicht na drie overwinningen deze keer niet verder dan de derde plaats.

Imke van Houwelingen had geen moeite met de concurrentie en reed bij de meisjes foutloos naar de vijfde overwinning op rij.

Uitslag E-klasse jongens: 1. Max van Kolfschoten 2. Xavier van Geldrop (Rotterdam) 3. Erik Bikker (Rotterdam).

Uitslag E-klasse meisjes: 1. Imke van Houwelingen (Hardinxveld) 2. Mila Prins (Hank) 3. Agnes Koorevaar (Ottoland).

Klassement E-klasse jongens: 1. Erik Bikker 2. Xavier van Geldrop 3. Max van Kolfschoten.

Klassement E-klasse meisjes: 1. Imke van Houwelingen 2. Mila Prins 3. Agnes Koorevaar.

F-klasse (Jeugd 9/10 jr) – 22 deelnemers: Hier kwam een outsider de overwinning opeisen. Owen Tas reed in rap tempo naar de overwinning en gaf Willem van Wijngaarden en Senna de Nooyer het nakijken.

Bij de meisjes moest Marit Elgersma tot het uiterste gaan om de goed rijdende Winke van de Streek voor te blijven.

Uitslag F-klasse jongens: 1. Owen Tas (Bergschenhoek) 2. Willem van Wijngaarden (Giessenburg) 3. Senna de Nooyer (Oosterhout).

Uitslag F-klasse meisjes: 1. Marit Elgersma (Waspik) 2. Winke van de Streek (Ottoland) 3. Nikita Verhoeven (Kaatsheuvel).

Klassement F-klasse jongens: 1. Willem van Wijngaarden 2. Zeb Mesker (Meerkerk) 3. Senna de Nooyer.

Klassement F-klasse meisjes: 1. Nikita Verhoeven 2. Marit Elgersma 3. Zoë van Waardenburg (Rhoon).

G-klasse (Jeugd 6/8 jr) - 29 deelnemers: Sven Mastenbroek staat eerste in het klassement en laat de kaas niet van zijn brood eten. Met slechts één tweede plaats heeft hij alles gewonnen en dat was ook deze keer geen probleem.

Bij de meisjes won Keet de Ruijter nadat Anna Knip in kansrijke positie onderuit was geschoven.

Uitslag G-klasse jongens: 1. Sven Mastenbroek (Rijswijk/NB) 2. Otto Rongen (Tilburg) 3. Jelte van der Leer (Dongen).

Uitslag G-klasse meisjes: 1. Keet de Ruijter (Hardinxveld) 2. Anna Knip (Alblasserdam) 3. Charlotte van de Graaf (Groot-Ammers).

Klassement G-klasse jongens: 1. Sven Mastenbroek 2. Jelle van der Leer 3. Otto Rongen.

Klassement G-klasse meisjes: 1. Charlotte van de Graaf 2. Anna Knop 3. Bregje van Doesburg (Giessenburg).

Volledige uitslagen en klassementen: www.janvanarckel.nl

De volgende wedstrijd is op zaterdag 17 december in Hoornaar.