Podiumplaats Max van Kolfschoten

ma 21 nov 2022, 08:24

REGIO • Jan van Arckel-jeugdrenner Max van Kolfschoten behaalde zaterdag een podiumplaats tijdens de veldrit in Woerden.

De Giessenburger had allesbehalve een goede start. Hij raakte met zijn voorwiel het achterwiel van een andere renner, waardoor hij moest uitklikken en helemaal achteraan opnieuw moest starten. Max van Kolfschoten toonde echter karakter door zich knap naar voren op te werken en als derde jongen (vijfde overall) over de finish te komen.

Isis Versluis

Zondag stond de achttiende Hoppenbrouwers Techniek Jeugdveldrit van De Reeshof in Tilburg op het programma. Een technisch parcours met hoge balken, een lange zandbak, trap, diverse klimmetjes en een schuine kant. Isis Versluis (Meerkerk, categorie 6) had ditmaal minder last van haar rug en klasseerde zich als tweede meisje (achtste overall).