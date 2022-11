• Volley Meerkerk'95 is de nieuwe koploper.

Volley Meerkerk’95 pakt koppositie

MEERKERK • De mannenhoofdmacht van Volley Meerkerk’95 is de verrassende nieuwe koploper in de promotieklasse A. De stand geeft vanwege het aantal gespeelde wedstrijden een enigszins vertekend beeld, maar dat mag de pret in Meerkerk uiteraard niet drukken.

Hekkensluiter Sliedrecht Sport 6 verweerde zich taai in De Linde, maar uiteindelijk wonnen de Meerkerkse volleyballers met 3-1. Met name de broers Dick en Thijs Brakband maakten aanvallend het verschil.