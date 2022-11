VC WIK in eigen huis onderuit

GROOT-AMMERS • De mannenhoofdmacht van VC WIK heeft in een spannend duel een 2-3 nederlaag geleden tegen VCN 2.

De Groot-Ammerse volleyballers begonnen matig (16-25), maar herstelden zich in de tweede set (25-21). Daarna sidderde De Reiger van spanning. Deel drie was met 27-29 voor de bezoekers uit Capelle a/d IJssel, deel vier met 31-29 voor VC WIK. Daarmee was de Ammerse koek wel op, want VCN pakte de beslissende vijfde set overtuigend met 9-15. WIK staat nu vierde in de 1e divisie B, VCN is de nummer negen.

De WIK-vrouwen gingen er in eigen huis hard af tegen runner-up Hovoc. Het werd 0-4 in een duel waarin de thuisploeg alleen in de tweede set van zich af beet: 18-25, 24-26, 11-25 en 14-25. VC WIK heeft het vooralsnog lastig in de 2e divisie D en staat na zevende gespeelde wedstrijden op de voorlaatste plaats.