Kaartverkoop Europacup Sliedrecht Sport gestart

ma 14 nov 2022, 18:31

SLIEDRECHT • Op woensdag 23 november gaat het Europese seizoen voor Dames 1 van Sliedrecht Sport van start. De landskampioen ontvangt dan OK Galeb uit Montenegro.

De kaartverkoop is gestart via SliedrechtSport.nl.

Kwalificatie voor het Europese avontuur heeft de ploeg te danken aan het landskampioenschap van afgelopen seizoen. In de Kwalificatieronde van de CEV Challenge Cup wacht vanaf 19:30 uur de Montenegrijnse club uit Bar. Tickets zijn via SliedrechtSport.nl te koop voor 5 euro (8 t/m 25 jaar) of 10 euro (ouder dan 25 jaar). Kinderen onder de 8 jaar hebben geen ticket nodig.

Na de thuiswedstrijd op 23 november, wacht de return een week later in Bar. De winnaar kwalificeert zich meteen voor de 1/8e finales omdat er een vrijloting is voor de 1/16e finales. Mogelijke tegenstanders in die ronde zijn VB Niederösterreich Wenen uit Oostenrijk, Holte IF uit Denemarken en het Finse Hämeenlinna.