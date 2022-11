Gelijkspel MTTV tegen koploper

MEERKERK • MTTV heeft gelijk gespeeld tegen koploper Xerxes.

MTTV trad in Rotterdam aan met Johnny Barten, Jan van Duijn en Jeroen Peek.

De wedstrijd begon wat stroef voor de Meerkerkers. Bij rust stond het 3-1 in het voordeel van de thuisclub. In de eerste vier wedstrijden van het tweede bedrijf ging het gelijkop. Na acht partijen was de tussenstand 5-3. Een eindsprint van MTTV zorgde ervoor dat er uiteindelijk een verdienstelijke 5-5 op het scorebord stond.