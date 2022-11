Dieter Terlouw uit Hoornaar achtste op WK-jeugddammen in Turkije

46 minuten geleden

Sport 159 keer gelezen

ANTALYA/HOORNAAR • In het Turkse Antalya is de tienjarige Dieter Terlouw uit Hoornaar als achtste geëindigd op het wereldkampioenschap dammen voor jongens van negen en tien jaar. In deze categorie kwamen negentien jeugdige dammers uit.

Dieter Terlouw is sinds afgelopen voorjaar lid van de jeugddamclub VGO. Zijn debuut op het WK begon met drie nederlagen tegen tegenstanders uit Estland, Letland en Oekraïne. De jonge dammer uit Hoornaar wist zich knap over deze teleurstelling heen te zetten. Hij herpakte zich met zeges op twee Tsjechische dammers en opponenten uit Hongarije en Curaçao.

Dieter speelde in acht dagen tijd maar liefst drie kampioenschappen. Hij werd twaalfde tijdens het rapidtoernooi en op zijn tiende verjaardag, toen de vermoeidheid inmiddels had toegeslagen, vijftiende op het blitztoernooi. Al met met een geslaagd WK-debuut en bovenal een prachtig damavontuur.