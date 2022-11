Boek over de Alblasserwaardse ‘Old Firm’

ma 7 nov 2022, 12:00

Sport 168 keer gelezen

KINDERDIJK/NIEUW-LEKKERLAND • Zaterdag 12 november wordt ‘eindelijk’ de derby De Zwerver - Nieuw-Lekkerland weer eens in competitieverband gespeeld. Die dag zal ook een boek te koop zijn over de geschiedenis (1937 tot 2023) van deze, immer beladen, wedstrijd.

Het boek is geschreven en samengesteld door Piet van Genderen. Leen Smit en Jan de Vos hebben ondersteunend werk verricht.

De besturen van beide verenigingen hebben begin september enthousiast ingestemd met het idee om de historie van The Old Firm te beschrijven in boekvorm.

Het boek:

* telt 106 bladzijden;

* is op A4-formaat in kleur gedrukt; heeft een zachte kaft;

* heeft een overzicht van 96 wedstrijden met heel veel wedstrijdverslagen uit

verschillende kranten;

* bevat hoofdstukken over o.a. de historie van beide verenigingen, anekdotes over de wedstrijden, een interview met ex-spelers (geschreven door Jan-Dirk Verheij), elftalfoto’s door de jaren heen, wat deze derby zo bijzonder maakt in het Nederlands zaterdagvoetbal en hoe de derby ook leeft bij de overige teams;

* telt heel veel cijfermateriaal met o.a. alle eindstanden in de KNVB-competitie van beide verenigingen, alle nacompetitiewedstrijden en het totaal behaalde aantal punten in alle competities;

* bevat nog meer diverse informatie over beide verenigingen;

* is in concept goedgekeurd door beide verenigingen (objectiviteit).

Het boek is vanaf 12 november te koop voor € 5,00. Beide clubs zorgen voor de verkoop. Mede door de sponsoring van Stichting Elshout heeft men de prijs laag kunnen houden. Na de wedstrijd is het boek te koop op De Schans. De weken hierna zal het boek in de kantines van beide verenigingen te verkrijgen zijn. Tijdens de wedstrijd Nieuw-Lekkerland – De Zwerver op 1 april 2023 wordt het boek ook te koop aangeboden.

Ook kan het boek worden besteld via: gende41@hetnet.nl met vermelding van het adres. Voor inwoners van Alblasserdam, Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland en Krimpen a/d Lek worden geen verzendkosten in rekening gebracht. Het boek wordt in deze plaatsen thuisbezorgd. Voor de overige belangstellenden bedragen de verzendkosten € 5,40. (porto + dikke envelop).