Wintercompetitiewedstrijd in Giessenburg pure promotie voor de wielersport

zo 6 nov 2022, 19:38

Sport 347 keer gelezen

GIESSENBURG • Met maar liefst 407 deelnemers, een uitdagend parcours door het park en veel publiek was de wintercompetitiewedstrijd in Giessenburg -opgezet door de oranje brigade- zaterdag pure promotie voor de wielersport.

De traditionele brug ontbrak ook dit jaar niet, zij het deze keer iets minder hoog, dus minder risico voor de jeugd. De jeugd was in grote getale aanwezig. Bij de jongste klasse van 6 t/m 8 jaar stonden maar liefst 45 kinderen aan de start.

A-klasse (licentiehouders) – 54 deelnemers: Met de leiders in het klassement op de eerste rij konden de favorieten meteen vanaf de start de strijd met elkaar aanbinden. Het was te verwachten dat Bart van den Berg, Ruben Nederveen en Wim de Bruin het voortouw zouden nemen. Nick Klijn (de winnaar van Noordeloos) meldde zich ook vooraan, maar de verrassing kwam van nieuwkomer Lennart van Houwelingen die zich binnen de kortste keren naar voren wist te werken. De strijd om de overwinning ging in eerste instantie tussen Wim de Bruin en Ruben Nederveen. Lennart van Houwelingen en Nick Klijn vormden het achtervolgende duo. De Bruin wist Nederveen los te rijden maar moest tot aan de streep tempo blijven maken om de sterk opkomende Klijn en Van Houwelingen voor te blijven. De jonge Joas Houweling werd keurig vijfde en voor Bart van den Berg was de zesde plaats voldoende om voorlopig het klassement te blijven aanvoeren.

Uitslag A-klasse: 1. Wim de Bruin (Hardinxveld) 2. Nick Klijn (leerdam) 3. Lennart van Houwelingen (Hardinxveld) 4. Ruben Nederveen (Hardinxveld) 5. Joas Houweling (Gorinchem) 6. Bart van den Berg (Wijngaarden).

Klassement A-klasse: 1. Bart van den Berg (Wijngaarden) 2. Ruben Nederveen (Hardinxveld) 3. Tim van Lopik (Gorinchem).

B-klasse (Recreanten) - 96 deelnemers: Bij de B-klasse ontstond een merkwaardige uitslag. De eerste drie hadden nog niet eerder op het podium gestaan. Nijs den Besten nam de koppositie in zijn leiderstrui en leek op de derde overwinning af te gaan. Echter, na enkele ronden nam Pieter van der Sluijs de leiding over en begon aan een onafgebroken en indrukwekkende solo. Joran Heikoop werd verrassend tweede en hardrijder Manoah de Groot wist beslag te leggen op de derde plaats. Met een zesde plaats behoudt Nijs den Besten de leiding in het klassement.

Uitslag B-klasse: 1. Pieter van der Sluijs (Werkendam) 2. Joran Heikoop (Nieuwland) 3. Manoah de Groot (Molenaarsgraaf) 4. Frans Kleijn (Nieuw-Lekkerland) 5. Bart van Noorloos (Werkendam).

Klassement B-klasse: 1. Nijs den Besten (Molenaarsgraaf) 2. Pieter van der Sluijs (Werkendam) 3. Gerben van Stigt (Giessen).

BM-klasse (Masters 45+) – 107 deelnemers: Bij de Masters was André Huijzer de enige die aanspraak maakte op de overwinning. In een lange solo was hij de hele wedstrijd sneller dan de rest. Rien van der Dussen werd tweede en nam de leiderstrui over van Pieter Wonink.

Uitslag BM-klasse: 1. André Huijzer (Hardinxveld) 2. Rien van der Dussen (Arkel) 3. Ard Rietveld (Gorinchem) 4. Jaco de Zeeuw (Giessenburg) 5. Jarno van Krimpen (Groot-Ammers).

Klassement BM-klasse: 1. Rien van der Dussen (Arkel) 2. Pieter Wonink (Hoornaar) 3. André Huijzer (Hardinxveld).

C-klasse (Dames) – 26 deelnemers: Aangemoedigd door het vaste lokale parcours verschenen maar liefst zeven Giessenburgse dames aan de start. De strijd om de winst was voor Dieke van Wilgen niet al te moeilijk. Ze won dan ook net als in Noordeloos met ruime voorsprong. Britt van Stigt eindigde na twee derde plaatsen nu een treetje hoger en Melanie Viveen liet zien dat ze het nog niet verleerd is. Marieke van Leerdam werd vierde en mag de leiderstrui nog een keer aantrekken.

Uitslag C-klasse: 1. Dieke van Wilgen (Arkel) 2. Britt van Stigt (Giessen) 3. Melanie Viveen (Woudrichem).

Klassement C-klasse: 1. Marieke van Leerdam (Arkel) 2. Britt van Stigt (Giessen) 3. Jiska Verspuij (Noordeloos).

D-klasse (Jeugd 13/14 jr) – 26 deelnemers: Darian Groeneveld heeft de smaak te pakken en reed naar de tweede achtereenvolgende overwinning. Andreas van de Streek geeft niet op en komt steeds een stapje dichterbij. Bij de meisjes won Isis Versluis zonder problemen.

Uitslag D-klasse jongens: 1. Darian Groeneveld (Rijswijk) 2. Andreas van de Streek (Ottoland) 3. Maurice Verhoeven (Kaatsheuvel).

Klassement D-klasse jongens: 1. Darian Groeneveld (Rijswijk) 2. Maurice Verhoeven (Kaatsheuvel) 3. Luuk vd Biggelaar(Tilburg).

Uitslag D-klasse meisjes: 1. Isis Versluis (Meerkerk) 2. Rosalie van Bruggen (Ridderkerk) 3. Jolien Korf (Leerdam).

Klassement D-klasse meisjes: 1. Jolien Korf (Leerdam) 2. Jasmijn Wiegel (Breda) 3. Rosalie van Bruggen (Ridderkerk).

E-klasse (Jeugd 11/12 jr) – 24 deelnemers: In het rood-wit-blauw reed Erik Bikker als Nederlands kampioen onbedreigd naar de overwinning. Max van Kolfschoten werd op zijn thuiscircuit keurig derde. Imke van Houwelingen reed bij de meisjes naar een mooie overwinning bij de meisjes.

Uitslag E-klasse jongens: 1. Erik Bikker (Rotterdam) 2. Stan Zeelenberg (’s-Gravendeel) 3. Max van Kolfschoten (Giessenburg).

Klassement E-klasse jongens: 1. Erik Bikker (Totterdam) 23. Xavier van Geldrop (Rotterdam) 3. Max van Kolfschoten (Giessenburg).

Uitslag E-klasse meisjes: 1. Imke van Houwelingen (Hardinxveld) 2. Mila Prins(Hank) 3. Milou van Oord (Hank).

Klassement E-klasse meisjes: 1. Imke van Houwelingen (Hardinxveld) 2. Mila Prins (Hank) 3. Agnes Koorevaar (Ottoland).

F-klasse (Jeugd 9/10 jr) – 29 deelnemers: Willem van Wijngaarden reed naar zijn tweede overwinning op rij en Zeb Mesker ging van twee derde plaatsen nu naar plek twee. Bij de meisjes ging de winst deze keer naar Marit Elgersma.

Uitslag F-klasse jongens: 1. Willem van Wijngaarden (Giessenburg) 2. Zeb Mesker (Meerkerk) 3. Senna Nooyer (Oosterhout).

Klassement F-klasse jongens: 1. Willem van Wijngaarden (Giessenburg) 2. Zeb Mesker (Meerkerk) 3. Jeftha Schild (Hardinxveld).

Uitslag F-klasse meisjes: 1. Marit Elgersma (Waspik) 2. Nikita Verhoeven (Kaatsheuvel) 3. Zoë van Waardenburg (Rhoon).

Klassement F-klasse meisjes: 1. Nikita Verhoeven (Kaatsheuvel) 2. Marit Elgersma (Waspik) 3. Zoë van Waardenburg (Rhoon).

G-klasse (Jeugd 6/8 jr) – 45 deelnemers: Hier staat duidelijk het plezier voorop en komen de prestaties later vanzelf.

Uitslag G-klasse jongens: 1. Sven Mastenbroek (Rijswijk/NB) 2. Jelte van der Leer (Dongen) 3. Otto Rongen (Tilburg).

Klassement G-klasse jongens: 1. Sven Mastenbroek (Rijswijk/NB) 2. Jelte van der Leer (Dongen) 3. Otto Rongen (Tilburg).

Uitslag G-klasse meisjes: 1. Keet de Ruijtert (Hardinxveld) 2. Charlotte van de Graaf (Groot-Ammers) 3. Anna Knip (Alblasserdam).

Klassement G-klasse meisjes: 1. Charlotte van de Graaf (Groot-Ammers) 2. Bregje van Doesburg (Giessenburg) 3. Feline Lagendijk (Giessenburg).

Volgende wedstrijd: Giessen-Oudekerk zaterdag 12-11-2022

Volledige uitslagen en klassementen: www.woohwooh.com/wintercompetitie/php/start.php