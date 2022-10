Thijs Wemmers elfde in veldrit

ma 31 okt 2022

WOERDEN/ALPHEN A/D RIJN • Jan van Arckel-junior Thijs Wemmers uit Bleskensgraaf is zaterdag elfde geworden in de veldrit Dwars door ‘t Zand in Alphen a/d Rijn.

Zijn Hardinxveldse ploeggenoot Joris Peursum kwam als achttiende over de meet.

In het mulle zand, met een trap als zware hindernis, klasseerde Rick Versloot (Hardinxveld) zich als vierde bij de nieuwelingen. Luuk Wolthuis (Hank) werd 21e, Tim Verwolf (Langerak) 33e en Darian Groeneveld (Rijswijk) 40e.

In de Nacht van Woerden reed Versloot naar de achtste plaats. Tim Verwolf moest nagenoeg achterin starten, maar werkte zich nog op tot plek 22.

Junior Thijs Wemmers herstelde zich van een slechte eerste ronde door alsnog 24e te worden. Joris Peursum moest met de veertigste plaats genoegen nemen.