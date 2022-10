Triade laat zich verrassen door hekkensluiter

di 25 okt 2022, 06:54

Sport 95 keer gelezen

NIEUWPOORT • Triade heeft de eerste helft van de veldcompetitie niet winnend af weten te sluiten. De Nieuwpoortse korfballers gingen verrassend met 16-14 onderuit tegen hekkensluiter Olympia uit Spijkenisse.

Triade wil graag bovenin meestrijden, maar is tot nu toe te wisselvallig. De groenwitten werden door Olympia vooral in de eerste helft op alle fronten overbluft. Ruststand: 4-11.

Na de pauze gingen bij Triade de schouders eronder, maar de achterstand kon niet meer worden weggepoetst.

“Dit is zuur. De opdracht was simpel en duidelijk, maar dat je dan toch drie keer onnodig weet te verliezen in deze competitie terwijl je de betere ploeg bent, kan gewoon niet. Maar er is absoluut nog niets verloren. Dit is een seizoen waarin alles nog kan gebeuren, dus we gaan het zien. Nu eerst de zaal in”, aldus aanvoerder Menno den Hartog.

De zaalcompetitie start half november.