Volley Meerkerk’95 legt Next Volley hard over de knie

33 minuten geleden

Sport Fotoseries 92 keer gelezen

MEERKERK • Puik werk van Volley Meerkerk’95. De Meerkerkse volleybalsters troefden zaterdag het Dordtse Next Volley met 4-0 af (25-20, 25-21, 25-16, 25-17).

Volley Meerkerk staat nu vijfde in de 1e divisie B, Next Volley is de nummer drie.