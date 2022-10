• Willem van Wijngaarden in actie in Zaandam.

Max van Kolfschoten elfde ondanks pech

ma 24 okt 2022, 06:23

ZAANDAM/REGIO • Jan van Arckel-jeugdrenner Max van Kolfschoten (Giessenburg) is in zijn leeftijdscategorie elfde geworden in de Zaanse veldrit.

Dit ondanks dat, na een goede start, zijn ketting eraf liep. Zijn dorpsgenoot Willem van Wijngaarden klasseerde zich als dertiende.

Isis Versluis reed een goede koers in categorie 6. Ze kon twee ronden mee met de eerste groep. Daarna moest de Meerkerkse wat terrein prijsgeven, met als resultaat de twaalfde plaats (vijfde meisje).