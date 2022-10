VC WIK verrast nummer 2 Stravoc

GROOT-AMMERS • Tweededivisionist VC WIK zette zaterdag een puike prestatie neer door met 3-1 te winnen van het als tweede geklasseerde Stravoc.

De Stramproyse blokkering kreeg geen vat op het aanvalsspel van de Groot-Ammerse volleybalsters: 25-20, 25-23. In de derde set deed Stravoc iets terug (19-25), maar WIK was vastbesloten vier punten in eigen huis te houden. Dat lukte: 25-18.

Zaterdag 5 november wacht koploper VCN D3.