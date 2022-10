VVAC VR1 maakt er elf tegen Peursum

30 minuten geleden

Sport 56 keer gelezen

GIESSENBURG • VVAC VR1 gaat een nieuwe poging doen te promoveren naar de tweede klasse. De competitiestart is in elk geval voortvarend. In de tweede competitiewedstrijd werd zaterdag met maar liefst 0-11 gewonnen van streekgenoot Peursum.

Bij rust stond het ‘pas’ 0-2 door doelpunten van Noor Schoonderbeek en Eline Dekker.

In de tweede helft werd met meer overtuiging en nauwkeurigheid het verschil gemaakt. Evy Vlot (3x), Marlies Terlouw (2x), Daniëlle de Ruijter, Nienke van Elk, Noor Schoonderbeek en keepster Renata Kroes, die in de slotseconden een penalty benutte, zetten de 0-11 op het Giessenburgse scorebord.