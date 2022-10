Vechtlust bezorgt SNA een punt

SLIEDRECHT • De vrouwenhoofdmacht van SNA heeft maandagavond een punt overgehouden aan het competitieduel tegen Sliedrecht Sport 4 (3-1).

De start was nog tamelijk desastreus met 25-7 en 25-15. De derde set vormde echter het kantelmoment. Bij de Bleskensgraafse volleybalsters keerde de vechtlust terug in de ploeg. Met resultaat: 24-26. SNA was zelfs dichtbij een beslissende vijfde set, maar met 26-24 kwam het net niet zover.