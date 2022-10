Rapid-schaaktoernooi in Giessenburg

GIESSENBURG • Schaakclub De Giessen en Linge houdt op zaterdag 29 oktober twee open schaaktoernooien. Eén voor senioren en één, het Dennis Westerhout Herdenkingstoernooi, voor jeugd geboren in 2006 of later.

De toernooien vinden plaats in De Til in Giessenburg. De senioren starten om 09:45 uur en spelen met een tempo van 20 minuten persoon per partij. De jeugd start om 13:00 uur en speelt 15 minuten per persoon per partij. Het inschrijfgeld bedraagt € 8.00 voor de senioren en € 4,00 voor de jeugd.

Bij de senioren is een prijzenpot beschikbaar van in totaal ruim € 800,-. Bij de jeugd zijn bekers te winnen.

Deelname aan de toernooien staat nadrukkelijk ook open voor huisschakers. Toeschouwers en belangstellenden hebben gratis toegang.

Mogelijkheid tot aanmelden en meer informatie over de toernooien via de website: www.giessenlinge.nl.