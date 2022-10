MTTV verliest van koploper

MEERKERK • MTTV verloor met 3-7 van koploper Xerxes. H

et eerste punt was voor MTTV via Johnny Barten. Gerard van Buuren en Jan van Duijn konden het niet bolwerken en de Rotterdammers liepen uit naar 1-4. In het verloop van de wedstrijd wisten Barten en Van Buuren allebei nog een punt in de wacht te slepen.

De Meerkerkse tafeltennissers staat nu op de derde plaats met acht punten achterstand op koploper Xerxes.