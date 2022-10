Triade stelt orde op zaken

ma 17 okt 2022

NIEUWPOORT • Na de doordeweekse uitglijder tegen ESDO (16-12 nederlaag) heeft Triade zaterdag tegen laagvlieger Nikantes orde op zaken gesteld. De Nieuwpoortse korfballers wonnen met 19-13 en blijven hierdoor meedoen in de kopgroep.

Met name in de eerste helft was Triade scherp (12-4). De ruime voorsprong kwam na rust niet meer in gevaar, ondanks een mindere fase.