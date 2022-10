Verdienstelijk Eredivisie-debuut De Linge/PCG ondanks nederlaag

9 minuten geleden

Sport 15 keer gelezen

GORINCHEM • De Linge/PCG heeft de eerste Eredivisiewedstrijd in haar bestaan met 10-15 verloren tegen het Utrechtse UZSC. De entree op het hoogste niveau was zeer verdienstelijk te noemen, ondanks dat men niet kon stunten.

Onder grote publieke belangstelling was de opening voor de thuisploeg met de 1-0 van midvoor en uitblinker aan de Linge/PCG zijde, Tjerk Noorduyn. Hij scoorde uit een knappe midvooractie bij de midachter van UZSC en tevens internationaal van het Nederlands team.

Daarna kon de Linge/PCG het tempo van de gasten goed bijbenen en bleef het tot en met de derde periode in het spoor van de Utrechters met continu een á twee goals achterop. Voornamelijk de linkshandige Victor Visser (drie goals) en nieuwkomer Bram van Heuven (twee goals) speelden meer dan verdienstelijk en maakten het de keeper van de gasten regelmatig moeilijk met goede schoten uit de tweede lijn.

Uitblinkende sluitpost

Sluitpost van de thuisploeg, Sjoerd den Breejen, hiel zijn ploeg lang in de wedstrijd met reddingen op onder meer een strafworp, na een discutabele uitsluiting van Oscar Visser aan het eind van derde periode.

Het grote verschil met vorig jaar in de eerste divisie en het nog hogere niveau in de eredivisie is dat foutjes en slordigheden direct werden afgestraft en zodoende tot tegendoelpunten leidden.

In de vierde periode was het duidelijk dat de Linge/PCG niet meer kon bijblijven en liep het verschil in score op naar vijf. Uiteindelijk bleef de thuisploeg dus met lege handen achter, maar speelde het een heel behoorlijke wedstrijd tegen de subtop van Nederland.

Doelpunten: Tjerk Noorduyn 4x, Victor Visser 3x, Bram van Heuven 2x, Oscar Visser 1x.