Aftrap wintercompetitie met 242 renners

1 uur geleden

Sport 180 keer gelezen

WERKENDAM/REGIO • De wintercompetitie van RC Jan van Arckel is zaterdag in de Biesbosch van start gegaan met een tijdrit, waaraan 242 MTB’ers en cyclocrossers deelnamen. De tijdrit, over asfalt en door het gras, telt voor het eerst ook mee voor het klassement.

De eerste ‘echte’ wedstrijd van de wintercompetitie is zaterdag 15 oktober in Noordeloos.

De snelste tijd werd in de A-klasse gereden door Tim van Lopik (Gorinchem), die Bart van den Berg (Wijngaarden) vijf seconden voor bleef, met Evan Terlouw (Hoogblokland) als derde op 25 seconden.

Een opmerkelijke uitslag in de B-klasse (recreanten): met vier man bovenaan kraaide Molenaarsgraaf victorie. Nijs den Besten reed de snelste tijd, zijn neef Jurjen den Besten werd tweede en de broers Herbe en Manoah de Groot eindigden in exact dezelfde tijd op de gedeelde derde plaats.

Opvallend was het grote aantal deelnemers bij de B-klasse Masters. Pieter Wonink (Groot-Ammers) was de snelste, vóór Jarno van Krimpen (Groot-Ammers) en Bert Pesselse (Giessenburg).

De snelste vrouw was Marieke van Leerdam (Arkel).

