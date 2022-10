Klipperstars bezwijkt onder de druk

ROTTERDAM/NIEUW-LEKKERLAND • Klipperstars heeft in Rotterdam een onnodige 72-71 nederlaag geleden tegen Baros. In de slotseconden gaven de Nieuw-Lekkerlanders een ‘zekere’ overwinning uit handen.

Bij rust had Klipperstars een voorsprong van vier punten, die in het derde kwart langzaam maar zeker werd uitgebouwd. Met nog twee minuten te spelen en een gat van twaalf punten was er voor de Lekkerlanders geen vuiltje aan de lucht.

Het liep echter anders... Baros zette plotseling veel druk. Hierdoor stapelde Klipperstars in de slotfase fout op fout. In de laatste acht seconden werden nog twee vrije worpen weggegeven en die werden de verbijsterde bezoekers fataal.

Topscorers Klipperstars: Sem Janse (29 punten), Remon Janse (16 punten).