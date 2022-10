Ruime zege Lekpongers

AMEIDE • Lekpongers was met 4-1 veel te sterk voor Gorkum.

Erik Mulckhuyse was in vorm en won zijn beide enkelspelen. Jacob Middelkoop kwam één keer tot winst en samen pakten zij, in vijf spannende games, ook het dubbelspel.