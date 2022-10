Puntje voor Vedo’70 in Vlaardingen

ma 10 okt, 06:31

VLAARDINGEN • Vedo’70 heeft aan het bezoek aan Move4U/MVC een punt overgehouden. De Hoornaarse volleybalsters verloren in Vlaardingen met 3-1.

Een voorsprong van 20-22 werd in de eerste set niet over de streep getrokken (25-23). In de tweede set lukte het met 20-25 wel.

Vedo’70 ging op zoek naar meer, maar kwam bedrogen uit. De tegenstander voerde de druk -met succes- op: 25-16 en 25-21.