Volley Meerkerk’95 wint ook tweede wedstrijd

1 uur geleden

Sport 133 keer gelezen

MEERKERK • Volley Meerkerk’95 heeft ook z’n tweede wedstrijd in de promotieklasse gewonnen. De studenten van Erasmus werden met 3-1 verslagen.

Waar handhaving het doel is en blijft, staan de Meerkerkse volleyballers voorlopig op een mooie tweede plaats.

In de eerste set was het vooral Thijs Brakband die de ene na de andere bal binnen sloeg (25-15). Erasmus deed in de tweede set iets terug (22-25), maar daarna denderden de geelzwarten met ruime cijfers door naar een dik verdiende overwinning (25-14, 25-20).