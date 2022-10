Arjan Kaashoek uit Ameide achtste bij Zeeuwse Kustmarathon

ZEELAND/AMEIDE • Arjan Kaashoek uit Ameide is zaterdag 1 oktober achtste geworden bij de Kustmarathon in Zeeland. Kaashoek liep het parcours, dat startte in Burgh-Haamstede en eindigde in Zoutelande, in 2 uur, 56 minuten en 10 seconden en bleef daarmee dus het merendeel van de ruim 2.000 deelnemers voor.

Na vijf kilometer moest Kaashoek, samen met twee andere atleten, de kopgroep laten gaan. Na ruim 30 kilometer viel diezelfde kopgroep echter uit elkaar, doordat sommige lopers zich compleet hadden opgeblazen. Hierdoor wist Kaashoek nog diverse plekken te winnen.

Zwaar parcours

“Het was een stuk zwaarder dan een reguliere marathon”, aldus de 38-jarige amateurloper. “Ik heb zes keer eerder meegedaan aan de marathon in Rotterdam. Daar is het parcours vlak en kun je dus snellere tijden lopen. Bij de Kustmarathon moet je stukken over het strand en zijn meer hoogteverschillen, een stuk zwaarder lopen dus. Halverwege heb je het gevoel dat je kapot bent.”

Bij de wedstrijd waren veel geoefende lopers uit binnen- en buitenland aanwezig. Kaashoek is vastbesloten om volgend jaar weer mee te doen met de wedstrijd in Zeeland. “En dan hoop ik nog een stukje harde te kunnen. Ook wil ik weer meedoen aan de marathon van Rotterdam. De afgelopen editie liep ik daar met 2:37:15 een persoonlijk record, maar komend jaar wil ik onder de 2 uur en 35 minuten duiken.”