Draai door de Kaai Crossloop

di 4 okt, 12:38

Sport 667 keer gelezen

NOORDELOOS • In Noordeloos wordt zaterdagochtend15 oktober de Draai door de Kaai Crossloop gehouden.

Deze loop gaat niet zoals bij de Loop naar de Pomp over de verharde weg, maar dwars door het gras en over heuveltjes.

Deelname is gratis. De start is om 09:30 uur bij de tent naast het MTB-parcours ‘Het Land van de Verte’ aan de provincialeweg (kruispunt: Laantje/Nieuwendijk) in Noordeloos.