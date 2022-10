Volley Meerkerk’95 dit keer wel sterkste in vijfsetter

di 4 okt, 12:13

MEERKERK • Eerstedivisionist Volley Meerkerk’95 heeft de eerste winst van het seizoen binnen. Zaterdag werd met 2-3 gewonnen van Inter Rijswijk.

Op de stand 23-23 in de eerste set rolde er een bal in het veld. Dat pakte in het nadeel van de geelzwarten uit (26-24).

De Meerkerkse volleybalsters kwamen sterk terug (15-25, 21-25), maar de thuisclub dwong via 25-22 toch een beslissende vijfde set af. Een week eerder bij de competitie-ouverture ging die set nog verloren, maar ditmaal haalde Volley Meerkerk’95 de zege binnen (10-15).

Na twee competitiewedstrijden staat Volley Meerkerk met 2-5 zevende in de 1e divisie B.